Coronavirus in Italia, ultime notizie. Nuovo balzo di contagi in Italia: 1.367 in 24 ore (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 20,753 le persone attualmente positive al Coronavirus (Covid-19) in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 27 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. 06,30 – Coronavirus: caso Gela, 120 in isolamento – Hanno sintomi lievi e sono in isolamento domiciliare altri due pazienti del nisseno risultati positivi al Covid–19. Si ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.367 casi (con record di tamponi) e 13 morti. In Lombardia 269 contagi Il Sole 24 ORE Ocse: crollo Pil senza precedenti nel secondo trimestre. UK -20,4%, Pil Italia -12,4%

Il crollo sofferto dalle economie dell'Ocse nel secondo trimestre dell'anno, a causa delle misure di contenimento-lockdown lanciate nei vari paesi per arginare la diffusione del coronavirus, è stato " ...

Allarme pediatri: «La rete non regge, mille bambini per ogni medico»

«Ho oltre 1.200 piccoli pazienti in cura. Sarà un autunno difficile. A pensarci, lo ammetto: tremo un po’». Roberto Marinello, pediatra di famiglia e consigliere della sezione lombarda della Società i ...

