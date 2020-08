Coronavirus in Campania, i dati del 26 agosto: 130 nuovi positivi (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 26 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 130 nuovi positivi su 3.631 tamponi effettuati. Sono 130 i positivi al Coronavirus accertati oggi in Campania, di cui 59 casi di rientro (44 dalla Sardegna, 15 Paesi esteri). I tamponi del giorno sono stati 3.631. Sono morte due persone, il … Leggi su 2anews

