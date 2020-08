Coronavirus, in Campania 130 nuovi positivi (44 dei quali rientrati dalla Sardegna e 15 dall’estero) (Di giovedì 27 agosto 2020) Ci sono 130 positivi nelle ultime 24 ore in Campania su 3.631 tamponi processati. I contagi di persone rientrate iin Campania sono 59, 44 dalla Sardegna e 15 dall’estero. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione. Il numero di positivi dall’inizio dell’emergenza e’ di 6.241 cittadini campani su 396.896 tamponi effettuati. Nel bollettino di oggi si segnalano anche due decessi, con il totale dei morti positivi al Covid-19 che sale a 445. Non si registrano, invece, nuovi guariti (sono 4.373 in totale). L'articolo Coronavirus, in Campania 130 nuovi positivi (44 dei quali rientrati dalla ... Leggi su ildenaro

