Coronavirus, in 7 giorni nuovi casi quasi raddoppiati (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA, ITALPRESS, - In soli sette giorni, nella settimana dal 19 al 25 agosto rispetto alla precedente, si registrato "un incremento del 92,4% dei nuovi casi positivi al Covid-19, 6.538 vs 3.399,, ... Leggi su gazzettadelsud

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giorni Coronavirus, Fondazione Gimbe: +92,4% di nuovi casi in soli 7 giorni Agenzia ANSA Coronavirus Lazio: oggi 152 nuovi casi, 102 solo a Roma città. Da Sardegna già 600 positivi

Covid-19 nel Lazio, oggi 152 casi. Resta il problema dei link dalla Sardegna

Nel Lazio si registrano oggi, giovedì 27 agosto, 152 nuovi casi di coronavirus e un decesso. Di questi casi 102 sono a Roma città. Circa due terzi sono di rientro e il 46 per cento del totale con coll ...