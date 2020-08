Coronavirus, impennata di contagi nelle Marche: 61 in più nell'ultimo giorno (Di giovedì 27 agosto 2020) impennata di contagi nelle Marche. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.169 tamponi: 1.034 nel percorso nuove diagnosi e 1.135 nel percorso guariti. I positivi sono 61 ... Leggi su anconatoday

