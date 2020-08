Coronavirus, il viceministro Sileri: "La procura aprirà un'inchiesta sul Billionaire" (Di giovedì 27 agosto 2020) «Rimango atterrito dal fatto che al Billionaire siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere la testa rivolta agli altri. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano... Leggi su feedpress.me

fanpage : Il viceministro Sileri: “Sul focolaio al Billionaire la Procura aprirà un’inchiesta” - GazzettaDelSud : #Coronavirus, il viceministro Sileri: 'La procura aprirà un'inchiesta sul Billionaire' - drEmilioLeone : RT @fanpage: Il viceministro Sileri: “Sul focolaio al Billionaire la Procura aprirà un’inchiesta” - Mau_Zaccaria : RT @fanpage: Il viceministro Sileri: “Sul focolaio al Billionaire la Procura aprirà un’inchiesta” - Europeo91785337 : RT @fanpage: Il viceministro Sileri: “Sul focolaio al Billionaire la Procura aprirà un’inchiesta” -