Coronavirus, il report Iss-ministero: “Aumentano focolai, calo dei sintomatici, età media contagiati 29 anni” (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, report Iss-ministero: calo sintomatici, aumentano i focolai Aumentano i focolai, ma calano i sintomatici: è quanto emerge dal consueto report settimanale redatto dall’Iss e dall ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Per la quarta settimana consecutiva si conferma un aumento dei casi con livelli simili osservati agli inizi di giugno, circa un mese dopo la fine del lockdown. La maggior parte dei casi continua ad essere contratta sul territorio nazionale anche se “si osserva rispetto alla settimana precedente un aumento di casi importati da altra Regione/PA”. In Italia e in Europa, sottolinea il ... Leggi su tpi

Sono 1.374 i focolai attivi in Italia, di cui 490 nuovi, entrambi i dati in aumento per la quarta settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 1.077 focolai ...

Ancora in salita i contagi da coronavirus in Italia secondo l’odierno bollettino del ministero della Salute. Sono 1411 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 5 i decessi nelle ultime 24 ore. Ieri era ...

