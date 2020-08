Coronavirus, il report Iss – Aumentano i casi importati da altre regioni: sono il 15,7% (7 giorni fa erano il 2,3%). Quasi 500 nuovi focolai (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel giorno in cui si registrano 1411 nuovi casi, l’Istituto superiore di Sanità diffonde il report che fotografa la pandemia nella settimana dal 17 al 23 agosto. Come già anticipato dall’analisi della fondazione Gimbe, aumenta sensibilmente il numero di contagi, con livelli simili a quelli di giugno, ma, soprattutto, cresce il numero di casi importati da un’altra regione o da un’altra provincia. Secondo il monitoraggio, realizzato insieme al ministero della Salute, il 15,7% di nuovi positivi di questa settimana è un contatto interregionale: la settimana precedente era il 2,3%. Resta più o meno stabile, invece, il numero di casi importati dall’estero: sono il 20,8%, contro il 28,3 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sono 1374 i focolai attivi di cui 490 nuovi, entrambi in aumento per la quarta settimana consecutiva. È quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute pe ...Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi giovedì 27 agosto. Sale ancora il numero dei nuovi casi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.411 positivi. 67 i ri ...