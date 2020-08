Coronavirus, il governo non può fallire sulla scuola: “Ci giochiamo la testa tutti quanti” (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus e scuola. Sulle riaperture il governo si gioca tutto. Il prossimo 14 settembre gli studenti italiani torneranno sui banchi. Un ritorno importantissimo dopo i mesi di didattica a distanza a causa dell’emergenza Covid-19. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha respinto al mittente moltissime accuse. Il governo sa che non può fallire su questo punto e se sbaglia rischia moltissimo. Coronavirus, la scuola riparte La scuola ripartirà tra poco più di due settimane. Manca ancora però l’accordo definitivo tra governo e regioni. Per quanto riguarda le linee guida in caso di contagi in classe la soluzione sembra vicina. C’è grande distanza invece sul trasporto pubblico. ... Leggi su newspad

matteosalvinimi : Un poliziotto palermitano, a Lampedusa per l’emergenza sbarchi, è positivo al Covid. Ecco la conseguenza della pess… - Agenzia_Ansa : Troppi positivi tra i prof, ombre sulla riapertura delle #scuole. Vertice governo-Regioni #coronavirus #scuola #ANSA - La7tv : #omnibus L'europarlamentare M5S @ignaziocorrao contro la gestione delle regioni in alcuni momenti dell'emergenza sa… - LallaM40589392 : RT @CesareSacchetti: Fugatti, il presidente leghista della provincia di Trento, ha emesso un'ordinanza (illegale) dove impone la mascherina… - marialauraloi : RT @GagliardoneS: Coronavirus, contagi ancora in calo. Aumentano leggermente i casi di PROSTATITE.. Preoccupazione al governo. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo Coronavirus ultime notizie. Parigi, cercheremo di evitare nuovi lockdown. Germania verso stop pubblico negli stadi per tutto 2020 Il Sole 24 ORE Coronavirus e le imprese siciliane: "Un nuovo lockdown sarebbe un colpo mortale"

“Un nuovo lockdown sarebbe un colpo mortale per tantissime imprese, soprattutto quelle siciliane”. Lo ha detto il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi. “I contagi aumentano ma è pur ver ...

Bari, Coldiretti a candidati governatori: «Istituire assessorato regionale agroalimentare»

BARI - Istituire l’Assessorato regionale dell’Agroalimentare, centrale nello sviluppo e nell’identità del sistema Puglia per avere un interlocutore forte e univoco, ma anche per rafforzare la filiera ...

