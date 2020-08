Coronavirus, il governo non può fallire sulla scuola: “Ci giochiamo la testa tutti quanti” (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus e scuola. Sulle riaperture il governo si gioca tutto. Il prossimo 14 settembre gli studenti italiani torneranno sui banchi. Un ritorno importantissimo dopo i mesi di didattica a distanza a causa dell’emergenza Covid-19. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha respinto al mittente moltissime accuse. Il governo sa che non può fallire su questo punto e se sbaglia rischia moltissimo. Coronavirus, la scuola riparte La scuola ripartirà tra poco più di due settimane. Manca ancora però l’accordo definitivo tra governo e regioni. Per quanto riguarda le linee guida in caso di contagi in classe la soluzione sembra vicina. C’è grande distanza invece sul trasporto pubblico. ... Leggi su newspad

LegaSalvini : MATTEO SALVINI CONTRO CONTE: 'SUL CORONAVIRUS IL GOVERNO SAPEVA TUTTO. INCAPACI, BUGIARDI E TRADITORI'. - ilriformista : Il documento era stato presentato in una riunione con il Cts il 12 febbraio, oltre una settimana prima la scoperta… - matteosalvinimi : Un poliziotto palermitano, a Lampedusa per l’emergenza sbarchi, è positivo al Covid. Ecco la conseguenza della pess… - AnnaP1953 : RT @ivocamic: GESTIONE #COVID SCELLERATA e spunta il DOCUMENTO SEGRETO Il #GOVERNO già sapeva e non ha fatto nulla #Conte e #Zingaretti pe… - 8020Tizio : RT @francescatotolo: Chi si pone dubbi sull’opportunità delle misure restrittive del governo per il #coronavirus, è negazionista. Chi chied… -