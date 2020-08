Coronavirus, il governo non può fallire sulla scuola: “Ci giochiamo la testa tutti quanti” (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus e scuola. Sulle riaperture il governo si gioca tutto. Il prossimo 14 settembre gli studenti italiani torneranno sui banchi. Un ritorno importantissimo dopo i mesi di didattica a distanza a causa dell’emergenza Covid-19. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha respinto al mittente moltissime accuse. Il governo sa che non può fallire su questo punto e se sbaglia rischia moltissimo. Coronavirus, la scuola riparte La scuola ripartirà tra poco più di due settimane. Manca ancora però l’accordo definitivo tra governo e regioni. Per quanto riguarda le linee guida in caso di contagi in classe la soluzione sembra vicina. C’è grande distanza invece sul trasporto pubblico. ... Leggi su newspad

Open_gol : Un milione di contagi e 60 mila morti in Italia per Coronavirus. Lo studio segreto nelle mani del governo già a m… - FratellidItalia : Coronavirus, Lollobrigida: Aggressione nigeriani, Governo non sa garantire sicurezza - matteosalvinimi : Un poliziotto palermitano, a Lampedusa per l’emergenza sbarchi, è positivo al Covid. Ecco la conseguenza della pess… - Maur0068 : @MassimGiannini I veri #negazionisti sono i giornalisti che a gennaio/febbraio davano dei “razzisti” a chi lanciava… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: 'Il 12 febbraio report su contagi e morti'. #Coronavirus, la bomba su #Conte: 'Sapeva, non ha fatto nulla' https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo Coronavirus, il governo sapeva (e ha secretato tutto). Ecco la prova Formiche.net Coronavirus, tamponi alla frontiera tra Italia e Francia: l’intesa è vicina

Rendere obbligatori i tamponi per chi rientra dalla Francia dove i contagi da coronavirus stanno registrando una preoccupante impennata. Il governo è al lavoro su un’intesa che - sulla base dello ...

Coronavirus: Francia osservato speciale, l’Italia valuta l’obbligo di tampone

Di fronte all’aumentare dei contagi in Francia, dove l’ultimo bollettino ha fatto registrare 5.453 nuovi casi, il governo italiano sta valutando se estendere anche ai flussi con il Paese vicino il mod ...

Rendere obbligatori i tamponi per chi rientra dalla Francia dove i contagi da coronavirus stanno registrando una preoccupante impennata. Il governo è al lavoro su un’intesa che - sulla base dello ...Di fronte all’aumentare dei contagi in Francia, dove l’ultimo bollettino ha fatto registrare 5.453 nuovi casi, il governo italiano sta valutando se estendere anche ai flussi con il Paese vicino il mod ...