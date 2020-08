Coronavirus, il governo non può fallire sulla scuola: “Ci giochiamo la testa tutti quanti” (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus e scuola. Sulle riaperture il governo si gioca tutto. Il prossimo 14 settembre gli studenti italiani torneranno sui banchi. Un ritorno importantissimo dopo i mesi di didattica a distanza a causa dell’emergenza Covid-19. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha respinto al mittente moltissime accuse. Il governo sa che non può fallire su questo punto e se sbaglia rischia moltissimo. Coronavirus, la scuola riparte La scuola ripartirà tra poco più di due settimane. Manca ancora però l’accordo definitivo tra governo e regioni. Per quanto riguarda le linee guida in caso di contagi in classe la soluzione sembra vicina. C’è grande distanza invece sul trasporto pubblico. ... Leggi su newspad

Nei giorni scorsi il Governo Regionale guidato da Nello Musumeci ha avviato ... proroga per l’ipotesi di contestuale estensione dello stato di emergenza per il Covid-19. Ogni in ogni provincia cui è ...

Sentite, facciamo una cosa, non parliamo più di questo Covid; è una cosa che non si risolve, e allora è inutile continuare a parlarne. Come la questione meridionale, secondo qualcuno. Anche perché a p ...

