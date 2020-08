Coronavirus, il direttore dello Spallanzani Vaia: “Basta paura, bisogna decidere” (Di giovedì 27 agosto 2020) In un lungo post Facebook il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia invita il governo a prendere delle decisioni per uscire dalla paura. L’ultima settimana di agosto ha portato alla consapevolezza che il contagio da Coronavirus sta tornando a crescere anche in Italia. La situazione al momento è sotto controllo, anche perché il numero di pazienti … L'articolo Coronavirus, il direttore dello Spallanzani Vaia: “Basta paura, bisogna decidere” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

WendellGee1985 : RT @Carlo_D___: Tumori mammella e colon: 2.000 morti per ritardi diagnostici durante il lockdown per il coronavirus A spiegarlo è l’oncolo… - NastassiaFi : RT @Carlo_D___: Tumori mammella e colon: 2.000 morti per ritardi diagnostici durante il lockdown per il coronavirus A spiegarlo è l’oncolo… - andvaccaro : RT @anis_epis: 'Coronavirus: i malati gravi aumentano'. L'appello al rispetto delle regole sul distanziamento sociale del Prof. Franco Lo… - pgmalusardi : RT @anis_epis: 'Coronavirus: i malati gravi aumentano'. L'appello al rispetto delle regole sul distanziamento sociale del Prof. Franco Lo… - a70199617 : RT @anis_epis: 'Coronavirus: i malati gravi aumentano'. L'appello al rispetto delle regole sul distanziamento sociale del Prof. Franco Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus direttore Vaccino coronavirus, direttore Spallanzani: “Ne avremo diversi, in Italia a regime tra 6 mesi” Fanpage.it Calciomercato invernale 2021, quando inizia e quando finisce?

L'emergenza Coronavirus ha inevitabilmente cambiato i piani delle società, costrette a ripartire in fretta e furia per prepararsi alla nuova stagione che in Italia avrà il via il 19 settembre con l'in ...

Crisi del commercio a Caserta: dopo i Centri Commerciali arriva l’e-commerce dell’era Covid

La calda estate casertana non ha tolto il fiato alle polemiche, tra saracinesche chiuse e strade deserte e fetide di escrementi animali e non solo. Da una parte i dati, che registrano cali di presenze ...

L'emergenza Coronavirus ha inevitabilmente cambiato i piani delle società, costrette a ripartire in fretta e furia per prepararsi alla nuova stagione che in Italia avrà il via il 19 settembre con l'in ...La calda estate casertana non ha tolto il fiato alle polemiche, tra saracinesche chiuse e strade deserte e fetide di escrementi animali e non solo. Da una parte i dati, che registrano cali di presenze ...