Coronavirus, il dietrofront del Governo: “in Italia mai più lockdown, è insostenibile. Adesso convivenza con il virus” (Di giovedì 27 agosto 2020) “L’orientamento del Governo è volto ad evitare in ogni modo possibile un nuovo lockdown in quanto non sarebbe sostenibile per il Paese, già il primo ha provocato gravissime conseguenze economiche e sociali, abbiamo visto tutti quello che è successo. Quindi Adesso l’obiettivo è quello di lavorare molto sulla sensibilizzazione e sull’etica della responsabilità sociale, fare il più possibile controlli e tamponi per individuare il più alto numero di positivi e isolare sul nascere ogni possibile focolaio, spegnendolo grazie al contact-tracking. Per questo motivo la scuola deve essere molto collaborativa, e ci aspetta un compito di grande responsabilità e impegno“. Lo ha detto Giuseppina Princi, dirigente scolastico del prestigioso e rinomato Liceo ... Leggi su meteoweb.eu

ANCONA – Mancano meno di tre settimane all’inizio dell’anno scolastico ed il principale pericolo che affligge le famiglie è il rischio di un repertino dietrofront dopo pochi giorni dalla prima campane ...

Dopo il completo lockdown iniziale, alla fine di luglio l’isola si era rivolta a visitatori domestici per aiutare il turismo, cuore dell’economia locale, riaprendo spiagge, templi e altri punti di rif ...

