Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 27 agosto 2020: la mappa dei focolai (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus , il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 27 agosto 2020 alle 17 potrà confermare o stemperare i timori di una nuova forte crescita dei casi di ... Leggi su today

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 26 agosto: 1.367 casi e 13 morti - SkyTG24 : Coronavirus, salgono ancora i casi: 947 contagi e 9 morti - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania #Coronavirus #COVID__19 - occhio_notizie : ?? Il bollettino di oggi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Il cammino del nuovo coronavirus non sembra arrestarsi. Due notizie al momento preoccupano: il timore di una seconda ondata, visto l’aumento dei casi un po’ in tutta Europa, Italia compresa, e la poss ...Continuano a salire i contagi: le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 342 (12 più di ieri). Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 13 sono r ...