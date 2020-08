Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 27 agosto: 1.411 nuovi casi e 5 morti, ecco la mappa dei focolai (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus , il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 27 agosto 2020 conferma i timori di una nuova forte crescita dei casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo ... Leggi su today

AGI - Ancora in crescita, ma contenuta, la curva epidemica in Italia: oggi si registrano 1.411 nuovi casi contro i 1.367 di ieri, segnando però un nuovo record di tamponi, 94.024 (ieri 93.529). Sono 2 ...In Valle d'Aosta sono stati effettuati 100 tamponi ed è stato registrato un nuovo caso positivo al coronavirus nelle ultime 24 ore. E' quanto riportato nel bollettino odierno del ministero della ...