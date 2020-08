Coronavirus, il bollettino di oggi 27 agosto: oggi 1.411 nuovi contagi e 5 decessi (Di giovedì 27 agosto 2020) I due terzi dei casi del Lazio provengono da fuori regione, per lo più dalla Sardegna. Stesso discorso per la Puglia. Si contano 225 guariti Leggi su repubblica

Questi i dati dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese secondo il bollettino aggiornato ad oggi, giovedì 27 agosto, come reso noto dal Ministero della Salute. 94.024 tamponi effettuati nelle ultime 24 ...Coronavirus in Italia, oggi 27 agosto 1.411 nuovi contagi e 5 morti Sono 263.949 (+1.411 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.367) i casi di Coronavirus in Italia di cui 206.554 guariti (+225, erano 314 ...