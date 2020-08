Coronavirus, il bollettino di oggi 27 agosto: 1.411 nuovi contagi e 5 decessi (Di giovedì 27 agosto 2020) Record di tamponi effettuati. I due terzi dei casi del Lazio provengono da fuori regione, per lo più dalla Sardegna. Stesso discorso per la Puglia. Si contano 225 guariti. Nessuna regione ha fatto registrare zero contagi. Ieri le vittime erano 13 Leggi su repubblica

