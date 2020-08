Coronavirus, il bollettino delle 18: 1179 nuovi positivi e 5 decessi in 24h (Di giovedì 27 agosto 2020) La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 94. Leggi su tuttonapoli

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 26 agosto: 1.367 casi e 13 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 27 agosto: 1.411 nuovi casi, nuovo record di tamponi - Corriere : Coronavirus in Italia: 1.411 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Bollettino Coronavirus, altri 47 contagiati in Puglia (10 in provincia di Foggia). C'è anche un decesso, registrato… - crotone24news : Bollettino del 27 agosto: calano i contagi in Calabria, 6 positivi in 24 ore: Il bollettino del 27 agosto della Reg… -