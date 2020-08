Coronavirus, il Belgio sbaglia i conti: 121 morti in meno. Perù primo al mondo per numero di decessi (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Belgio ha sbagliato i conti sul Coronavirus. E ora il governo belga è costretto ad eliminare 121 vittime dal conteggio ufficiale dei morti da Covid 19, perché si è scoperto non erano dovute al Coronavirus, portando così il totale a 9.878 dei decessi. Il che significa 85,5 morti ogni 100mila abitanti, su una popolazione di 11,5 milioni. A questo punto è il Perù il Paese al mondo con il maggiore tasso di mortalità dovuta alla Covid-19, dopo che il Belgio ha rettificato i numeri delle vittime del Coronavirus. Il ministero della Salute peruviano ha confermato la cifra di 28.124 morti a causa della malattia provocata dal ... Leggi su secoloditalia

