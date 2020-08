Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Pregliasco: «Siamo tornati all’inizio del film» (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto) «Se usi la mascherina è perché hai paura». Sono queste le parole che si è sentito dire il figlio di Fabrizio Pregliasco mentre stava facendo uno stage in azienda. A raccontarlo è stato direttamente il virologo questa mattina, ai microfoni di Radio Cusano campus. Suo figlio non continuerà lo stage in quell’azienda. Quello che resta è la preoccupazione per il disinteresse con cui viene preso il Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di contagio sono stati 1.411. E in nessuna regione si sono registrati zero contagi. Per trovare delle cifre simili bisogna tornare indietro a maggio. Anche se quei numeri non avevano lo stesso valore: le cifre erano le stesse ma i malati a cui si riferivano ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Cosa ci dicono veramente i nuovi numeri del coronavirus Esquire Italia Aumento dei contagi da Covid-19, l’appello del Sindaco: massima attenzione e rispettare le regole

“Purtroppo nel nostro territorio si sta registrando un aumento significativo nel numero di contagi, segno che la circolazione del virus sta riprendendo vigore col conseguente rischio di determinare si ...

Coronavirus, in Francia 6mila contagi in 24 ore

Continua a salire il numero dei contagi giornalieri in Francia, che ha superato, per la prima volta negli ultimi mesi, quota 6mila: sono stati 6.111 i casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo la D ...

