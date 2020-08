Coronavirus, i contagi salgono: 1.411 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 94mila tamponi. In aumento i ricoverati (Di giovedì 27 agosto 2020) Sono 1.411 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore a fronte di 94.024 tamponi effettuati. Altre 5 persone affette dal virus sono morte. I malati ricoverati in reparti Covid sono 1.131 e altri 67 si trovano in terapia intensiva. È questo il quadro dell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia. La regione con l’incremento maggiore di positivi è la Lombardia (286), seguita da Emilia-Romagna (171) e Lazio (152). Anche il Veneto e la Campania fanno segnare più di cento nuovi infetti, rispettivamente con 132 e 130 contagi. La Toscana si ferma a 99. Nessuna regione ha zero casi. Mercoledì i nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano

