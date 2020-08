Coronavirus: Hogan, ho presentato le mie dimissioni (Di giovedì 27 agosto 2020) "Questa sera ho presentato le mie dimissioni da Commissario Ue per il Commercio al Presidente della Commissione Europea, Dott.ssa Ursula von der Leyen". Dichiara il commissario Ue per il commercio ... Leggi su gazzettadelsud

"Questa sera ho presentato le mie dimissioni da Commissario Ue per il Commercio al Presidente della Commissione Europea, Dott.ssa Ursula von der Leyen". Dichiara il commissario Ue per il commercio Phi ...Partecipò ad un golf party al chiuso con 80 persone, nonostante il coronavirus: si dimette il commissario europeo al Commercio Phil Hogan Il commissario europeo per il Commercio, l’irlandese Phil Hoga ...