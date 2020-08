Coronavirus: Hogan, ho presentato le mie dimissioni (Di giovedì 27 agosto 2020) "Questa sera ho presentato le mie dimissioni da Commissario Ue per il Commercio al Presidente della Commissione Europea, Dott.ssa Ursula von der Leyen". Dichiara il commissario Ue per il commercio ... Leggi su leggo

lfradici : Coronavirus: commissario al commercio Ue Hogan si dimette - Black300Joe : RT @EsteriLega: CORONAVIRUS: VON DER LEYEN, ACCETTO LE DIMISSIONI DI HOGAN - EsteriLega : CORONAVIRUS: VON DER LEYEN, ACCETTO LE DIMISSIONI DI HOGAN - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il commissario europeo al Commercio #PhilHogan si è dimesso dopo aver ammesso di aver violato le restrizioni legate al… - nicoazzimmaturo : RT @GlosweetyGlo: Il Commissario #Hogan viola le regole sulla prevenzione covid e si dimette dal suo incarico in #Europa In Italia paghiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Hogan

Sono arrivate le dimissioni di Phil Hogan, il commissario europeo al Commercio, dopo le polemiche che si erano scatenate per una cena di gala avvenuta in Irlanda. La serata incriminata si era svolta a ...Economia - Brexit, è costretto a un passo indietro per uno 'scandalo' politico che si è consumato nella sua natia Irlanda in piena estate, in presunta violazione delle norme previste per il contenimen ...