Coronavirus | Gallera | ' in Lombardia oggi 20% tamponi realizzati in Italia'

Milano, 27 ago. (Adnkronos) - "In Lombardia, solo oggi, è stato effettuato quasi il 20% del totale dei tamponi realizzati in Italia. Un dato che conferma come nella nostra Regione stia proseguendo con il massimo sforzo l'attività di screening". Lo sottolinea l'assessore regionale al Welfare della Regione, Giulio Gallera, ricordando che oggi in Lombardia sono stati realizzati 17.964 sui 94.024 tamponi che hanno riguardato il territorio nazionale con una percentuale, dunque, del 19,1%. L'assessore ha quindi ricordato che prosegue a pieno regime l'attività anche negli aeroporti. A Malpensa, in particolare, sono stati effettuati, da giovedì 20 agosto a oggi oltre ...

Coronavirus Lombardia: anche oggi quasi trecento nuovi positivi I DATI DEL 27 AGOSTO

Coronavirus Lombardia, i dati del 27 agosto 'Calano di 3 unità i pazienti in terapia intensiva, 14 rispetto ai 17 di ieri,. L'aumento di 15 persone ricoverate nei reparti dei nostri ospedali - spiega ...

