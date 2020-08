Coronavirus, Francia: nuove disposizioni per la capitale (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, la Francia è pronta a a nuove disposizioni, soprattutto per la capitale Parigi. I casi, in aumento in tutto il mondo, allarmano le autorità. Francia: pronte nuove disposizioni per fronteggiare l’espansione del nuovo Coronavirus. Come riporta Skytg24, infatti, per bloccare l’espansione dei contagi, le autorità hanno predisposto l’obbligo di mascherina protettiva, anche all’aperto, in … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

