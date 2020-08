Coronavirus, Fondazione Gimbe: “Nell’ultima settimana contagi raddoppiati in Italia. Ma non rivedremo le scene di marzo-aprile” (Di giovedì 27 agosto 2020) In Italia i contagi da Coronavirus registrati nella settimana 19-25 agosto sono quasi raddoppiati rispetto alla settimana precedente: 6.538 contro 3.399 (+92,4%). Sono i dati della Fondazione Gimbe e bisogna trattarli con cautela: l’incremento dei casi infatti si spiega, almeno in parte, con il forte incremento dei tamponi (+48,8%). Il rapporto positivi/casi testati è salito dallo 0,8% al 2,1%. Quanto alle ospedalizzazioni, il numero dei pazienti ricoverati con il Covid-19 è cresciuto di un quarto, mentre sono aumentati circa del 14% i pazienti in terapia intensiva. “Queste spie rosse, piuttosto che generare inutili allarmismi, devono infondere una comune consapevolezza sull’andamento dell’epidemia nel nostro Paese ... Leggi su tpi

