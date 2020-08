Coronavirus, Fondazione Gimbe: + 92,4% di nuovi casi in soli 7 giorni - In aumento ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 27 agosto 2020) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sul Coronavirus registra nella settimana dal 19 al gnali d25 agosto, rispetto alla precedente, un incremento del 92,4% dei nuovi casi, 6.538 vs 3. Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Coronavirus, Fondazione Gimbe: 'Non rivedremo le drammatiche scene di marzo e aprile' - Corriere : Il monitoraggio della Fondazione Gimbe: nuovi contagi quasi raddoppiati in sette giorni - LaStampa : Coronavirus, fondazione Gimbe: in una settimana nuovi casi quasi raddoppiati - RaffyB_68 : RT @Virus1979C: Coronavirus, fondazione Gimbe: in una settimana nuovi casi quasi raddoppiati. Il monitoraggio della fondazione di Bologna s… - Zanzarosa87 : RT @giornaleprociv: #Coronavirus, Fondazione @GIMBE: contagi raddoppiati in una settimana ?? -