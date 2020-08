Coronavirus, ENI dona quattro ventilatori polmonari per ospedali in Tunisia (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Eni, attraverso la sua controllata Eni Tunisia, ha consegnato oggi al Ministero della Salute Pubblica quattro ventilatori polmonari per rianimazione come contributo all’impegno della Tunisia nella lotta alla diffusione del Coronavirus nel paese. I dispositivi medici saranno distribuiti come segue: Due ventilatori per rianimazione saranno destinati agli ospedali “Charles Nicolle” e “La Rabta” di Tunisi; Un ventilatore per rianimazione sarà destinato all’ospedale regionale di Tataouine; Un ventilatore per rianimazione sarà destinato all’ospedale regionale “Mohamed Taher Maamouri a Nabeul”; A marzo 2020, nell’ambito del consorzio RSE Tataouine, Eni aveva ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ENI Coronavirus, ENI dona quattro ventilatori polmonari per ospedali in Tunisia Teleborsa Eni: fornisce aiuti per sostenere la lotta al Covid-19 in Tunisia

Consegnati quattro ventilatori polmonari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ago - Eni, attraverso la sua controllata Eni Tunisia, ha consegnato oggi al Ministero della Salute Pubblica quattro v ...

Coronavirus, ENI dona quattro ventilatori polmonari per ospedali in Tunisia

(Teleborsa) - Eni, attraverso la sua controllata Eni Tunisia, ha consegnato oggi al Ministero della Salute Pubblica quattro ventilatori polmonari per rianimazione come contributo all'impegno della Tun ...

Consegnati quattro ventilatori polmonari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ago - Eni, attraverso la sua controllata Eni Tunisia, ha consegnato oggi al Ministero della Salute Pubblica quattro v ...(Teleborsa) - Eni, attraverso la sua controllata Eni Tunisia, ha consegnato oggi al Ministero della Salute Pubblica quattro ventilatori polmonari per rianimazione come contributo all'impegno della Tun ...