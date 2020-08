Coronavirus e caso Billionaire: la Procura aprirà un’inchiesta (Di giovedì 27 agosto 2020) “Rimango atterrito dal fatto che al Billionare siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere la testa rivolta agli altri. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano trovati in altro modo, magari con la carta di credito. La Procura aprira’ un’inchiesta su questo”. Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a radio Cusano Campus che ha diffuso il testo. “Purtroppo si è proceduto con la circolare e quindi con la chiusura. Io non avrei scritto un orario per il virus perché se c’è un assembramento c’è a qualsiasi ora. La chiusura è stato un atto dovuto”.L'articolo Coronavirus e caso Billionaire: la Procura aprirà un’inchiesta Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Coronavirus, caso Mazzanti: niente dimissioni. Ma su Briatore il Pd lo gela Corriere della Sera Dire che i bambini “sono tra i principali veicoli di contagio” non è corretto

Costantino Panza é un pediatra esperto di neonatologia e patologia neonatale ed in una sua lettera di risposta al Corriere della sera spiega molto bene per quale motivo non é corretto dire che i bambi ...

Coronavirus in Toscana: 99 contagi, oggi 27 agosto (25 rientri dall’estero)

FIRENZE – Non bisogna abbassare la guardia: sono 99, anche oggi 27 agosto, i casi di coronavirus registrati in Toscana (13 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). Delle 9 ...

