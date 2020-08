Coronavirus, dopo Mirante un altro giocatore positivo nella Roma: è lo spagnolo Carles Pérez (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Nuovo caso di positività alla Covid-19 nella Roma che proprio oggi, 27 agosto, ha effettuato i tamponi a Trigoria in vista della ripresa degli allenamenti, prevista per domani. dopo il portiere di riserva Antonio Mirante e due giovani della Primavera, a risultare positivo questa volta è stato lo spagnolo Carles Pérez. E’ stato lo stesso Pérez, attaccante ex Barcellona, a comunicare la propria positività via social, su Instagram: Due giorni fa, per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto squadra, ho fatto un tampone per la COVID-19. Oggi mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo. ... Leggi su open.online

riotta : 9000 casi #coronavirus tra i bambini #Florida dopo riapertura scuole - RaiNews : Dopo polemiche e speculazioni la conferma #Briatore #COVID19 - LaStampa : «La decisione è stata presa dopo che un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi», comuni… - MazzaliVanna : RT @Retedeldono: Il coronavirus ha messo a dura anche lo sport dilettantistico. @FondazioneMed e @FSolibello hanno deciso che ora bisogna a… - Borderline_24 : #Coronavirus, in Puglia contagi dopo rientro da vacanza in Sardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dopo Pogba positivo al covid durante la convocazione in Nazionale Corriere della Sera Migranti, le navi svuotano Lampedusa non le polemiche

Sono scattate le operazioni di imbarco sulla "Azzurra" dove sono stati fatti salire prima gli ultimi quindici positivi al Covid-19, poi altre 585 persone ... All'hotspot dell'isola restano circa 250 ...

Contagi Coronavirus, oggi si registrano 6 nuovi positivi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.422 (+6 rispetto a ieri), quelle ... mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile ...

Sono scattate le operazioni di imbarco sulla "Azzurra" dove sono stati fatti salire prima gli ultimi quindici positivi al Covid-19, poi altre 585 persone ... All'hotspot dell'isola restano circa 250 ...Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.422 (+6 rispetto a ieri), quelle ... mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile ...