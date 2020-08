Coronavirus, Cts: “Trend in aumento, ma sotto controllo. Paghiamo le libertà estive di qualcuno” (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – “Il trend in questo momento e’ sotto controllo anche se i numeri sono in ascesa”. Lo dice Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in audizione alla Camera davanti la Commissione Cultura. Leggi su dire

A 2 settimane dall'inizio della scuola, infatti, tra regioni e governo non è stata ancora presa nessuna decisione sulle norme anti covid-19. Tra rifiuti e proposte ... attività scolastica si possa, se ...

Coronavirus, il Cts: "Riapertura scuole rischiosa ma necessaria, mai più lockdown totale"

Non c'è «nulla di granitico» sulle mascherine. «Tra due settimane vedremo come è l’andamento dell’epidemia: se schizza verso l’alto molto probabilmente altre precauzioni dovranno essere prese ma siamo ...

