Coronavirus, crollo delle assunzioni: -43% rispetto al 2019 (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Coronavirus sta inevitabilmente avendo effetti negativi anche sulle assunzioni. L'Inps ha fornito i dati relativi ai primi cinque mesi dell'anno Gli effetti causati dall'emergenza Coronavirus sono tantissimi, e purtroppo continuano ad avere conseguenze molto negative. Dall'arrivo della pandemia – con conseguente lockdown – l'economia ha iniziato a risentirne, e parecchio. Le assunzioni sono un …

Cinque giovani palermitani si sono presentati ieri al pronto soccorso dell'ospedale Cervello, tre dei quali con una polmonite in corso. Tutti, anche una ragazza incinta, sono risultati positivi al Cov ...Roma, 27 agosto 2020 - Il lockdown ha fatto crollare i certificati di malattia arrivati ai datori di lavoro. Che sono quasi dimezzati: - 40% nel secondo trimestre del 2020, mentre sono cresciuti in me ...