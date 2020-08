Coronavirus, contagi fuori controllo: ecco la prima città a diventare zona rossa (Di giovedì 27 agosto 2020) Nuove regole per evitare di creare ulteriori lockdown causa Covid. Il primo ministro francese Jean Castex interviene all’indomani degli oltre 5mila contagi registrati in 24 ore e annuncia il passaggio di altri 19 dipartimenti – oltre a quelli di Parigi e Marsiglia – in “zona rossa” (in totale in Francia sono 101) e che in tutta Parigi sarà introdotto l’obbligo delle mascherine all’aperto, finora limitato ai quartieri più affollati, pena una multa da 135 euro per chi non osserva l’obbligo. Nei dipartimenti che diventano “zona rossa”, ha detto il premier, “è stata superata la soglia dei 50 positivi su 100mila abitanti”, un ... Leggi su howtodofor

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - fattoquotidiano : Coronavirus, oltre 1500 nuovi contagi in Germania. Berlino proibisce manifestazione contro restrizioni - MediasetTgcom24 : Coronavirus, risalgono i contagi: 1.367 nuovi casi e 13 decessi #Coronavirusitalia - arosamor : RT @Cartabellotta: Non rivedremo scene drammatiche perché con situazione epidemiologica monitorata e servizio sanitario preparato nessun ef… - cosmico77 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Francia record di contagi dai tempi del lockdown: 4.897 #coronavirus -