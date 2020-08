Coronavirus, Commissario al commercio Ue si dimette (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Phil Hogan, Commissario irlandese al commercio dell’Unione Europea, ha annunciato le dimissioni dopo avere ammesso di avere violato le regole di blocco del Coronavirus partecipando a una controversa cena, con più di 80 persone, presso un golf club del Parlamento locale a Galway. In Irlanda le norme anti-Covid vietano eventi con più di 6 persone.In seguito allo scandalo che i media irlandesi hanno ribattezzato “golfgate” sono arrivate anche altre dimissioni, fra cui quella del ministro all’Agricoltura, Dara Calleary. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

