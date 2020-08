Coronavirus Campania: 24 casi positivi in un’azienda di Eboli (Di giovedì 27 agosto 2020) Sono stati riscontrati 24 casi positivi in un’azienda agricola di Eboli (Salerno). L’Asl di Salerno, si apprende da fonti sanitarie, ha chiesto al sindaco Massimo Cariello di predisporre tutte le misure per la salvaguardia della popolazione. Il personale dell’Asl, invece, sta provvedendo ad effettuare i tamponi al restante personale dell’azienda. I contagiati sono residenti in diversi comuni della provincia e non soltanto ad Eboli. In giornata, inoltre, sono emersi altri 6 casi positivi dai tamponi effettuati: 2 a Salerno, uno a Nocera Superiore, uno a San Giovanni a Piro e due residenti al di fuori dei confini provinciali.L'articolo Coronavirus Campania: 24 casi positivi in ... Leggi su meteoweb.eu

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,5% Regioni con… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, calano i contagi: sono 953. I morti sono 4. In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio, poi V… - infoitinterno : Scuole e Coronavirus, i sindaci in Campania pronti a rinviare l'apertura - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Settimana nera per i contagi: in Campania il 29% in più - cronista73 : Coronavirus, altri 135 casi in Campania: più della metà rientrati dalle ferie -