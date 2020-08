Coronavirus, boom di nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Nessuna regione è ‘covid free’ (Di giovedì 27 agosto 2020) Aumentano ancora i contagi di Coronavirus in Italia. Da ieri sono 1411 i nuovi casi, il totale sale a 263.949, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile. Cinque i decessi nelle ultime 24 ore, 35.463 dall’inizio dell’emergenza. Mentre sono 21.932 le persone attualmente positive, 1.179 in più da ieri. I tamponi eseguiti sono stati 94.024 i tamponi, il totale sale ora a 8.313.445. Nessuna regione ha fatto registrare zero contagi. Il numero delle vittime sale quindi a 35.463. Positivi al Coronavirus ancora in crescita in Veneto, che registra oggi 132 contagi in più (22.469 il totale degli infetti da inizio epidemia), ed una vittima (per ... Leggi su caffeinamagazine

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi: 1.367 nelle ultime 24 ore #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, boom di casi in Toscana: 161 nuovi contagi #Coronavirusitalia - zazoomblog : Coronavirus bollettino del 27 agosto: 1411 nuovi casi in Italia boom in Sicilia (+50) - #Coronavirus #bollettino… - MiguelHilargiak : RT @3BMeteo: Senza turisti le #tartarughe marine tornano a nidificare in Thailandia #ambiente ??? @lifegate -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus: boom di positivi, sono sette e cinque di rientro dalla Sardegna Il Messaggero Coronavirus, boom di casi dopo il focolaio in discoteca: 14 giovani positivi

Sono 18 i nuovi contagi nel Cesenate, un'impennata di casi nelle ultime 24 ore, la maggior parte dei quali (14) sono collegati al focolaio nella discoteca "Le Indie". Nelle ultime 24 ore sono due le p ...

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos - Getty Images

Secondo Forbes e Bloomberg, il CEO di Amazon Jeff Bezos ora ha un patrimonio di più di 200 miliardi di dollari. Questo lo rende ricco di quasi 90 miliardi di dollari in più rispetto alla seconda perso ...

Sono 18 i nuovi contagi nel Cesenate, un'impennata di casi nelle ultime 24 ore, la maggior parte dei quali (14) sono collegati al focolaio nella discoteca "Le Indie". Nelle ultime 24 ore sono due le p ...Secondo Forbes e Bloomberg, il CEO di Amazon Jeff Bezos ora ha un patrimonio di più di 200 miliardi di dollari. Questo lo rende ricco di quasi 90 miliardi di dollari in più rispetto alla seconda perso ...