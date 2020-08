Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (27 agosto 2020) (Di giovedì 27 agosto 2020) La riapertura della scuola sembrerebbe a rischio in Campania a causa della mancanza di strutture adeguate. L’Anci, infatti, ha ipotizzato una richiesta: rinviare l’inizio delle lezioni almeno fino a dopo il 24 settembre (appuntamento elettorale). Inizialmente fu questa la proposta del governatore Vincenzo De Luca. “Spostiamo in avanti questa scadenza, troppo importante perché la si … L'articolo Leggi su dailynews24

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 26 agosto: 1.367 casi e 13 morti - SkyTG24 : Coronavirus, salgono ancora i casi: 947 contagi e 9 morti - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - lucha83851450 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia: 1.411 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore - Open_gol : ?? In calo le terapie intensive. Altri 94mila tamponi nelle ultime 24 ore -