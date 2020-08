Coronavirus, anche Pogba positivo: salta la Nazionale (Di giovedì 27 agosto 2020) Paul Pogba è risultato positivo al nuovo Coronavirus. Il centrocampista escluso dai convocati della Nazionale francese. Tampone positivo anche per Ndombele. Paul Pogba è risultato positivo al tampone per il Covid-19, con lui anche un altro giocatore convocato dalla Nazionale francese, Tanguy Ndombele. A dare la notizia è stato il quotidiano francese L’Equipe. Una doccia … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Paul Pogba è risultato positivo al tampone per il Covid-19, con lui anche un altro giocatore convocato dalla Nazionale francese, Tanguy Ndombele. A dare la notizia è stato il quotidiano francese L'Equipe.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, anche Cuba sperimenta un vaccino sull’uomo: “Non vogliamo dipendere da nessuno” La Stampa Coronavirus, l'assistenza medica a scuola: ordinanza della Regione per portare i medici nei plessi

Portare l'assistenza medica direttamente nelle scuole. È l'obiettivo dell'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, secondo la quale le Asl dovranno attivare specifiche pro ...

Coronavirus: 99 nuovi casi, nessun decesso, 17 guarigioni in Toscana

In Toscana sono 11.513 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (13 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispett ...

