Coronavirus, aggiornamento 27 agosto, 130 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore. (Di giovedì 27 agosto 2020) Sono 130 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in Campania: di questi, 59 sono i casi di rientro, 44 dalla Sardegna, 15 da Paesi esteri,. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione, segnalando ... Leggi su gazzettadiavellino

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,5% Regioni con… - repubblica : Coronavirus, la conferma del San Raffaele: Briatore positivo al tampone. E spunta il selfie [aggiornamento delle 14… - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento in #EmiliaRomagna: su oltre 10.300 tamponi 171 nuovi positivi, di cui 95 asintomatici… - infoitsalute : Aggiornamento Coronavirus 27 agosto. 2 casi a Finale Emilia e 1 a Soliera. In Emilia 171 casi in più e nessun deces… - infoitsalute : Coronavirus, l'aggiornamento: su oltre 10.300 tamponi 171 nuovi positivi (95 asintomatici da screening regionali).… -