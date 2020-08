Coronavirus, 5 nuovi casi a Latina: ecco dove sono stati registrati (Di giovedì 27 agosto 2020) Non si fermano i contagi da Coronavirus a Latina e provincia. Infatti si registrano nella giornata di oggi 5 nuovi casi così ripartiti: 1 ad Itri, 1 a Sabaudia, 1 a Latina e 2 a Santi Cosma e Damiano. Di questi 4 sono trattati a domicilio e non si registrano nuovi decessi. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 2.412 i casi positivi. ecco la mappa aggiornata Comune per Comune su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

