Coronavirus: 490 nuovi focolai, l’età media dei positivi scende a 29 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Prosegue per la quarta settimana di fila l’aumento di casi di Covid-19 in Italia: contagi associati ad attività ricreative con assembramenti e al rientro dall’estero. I dati dell’Iss e del ministero della Salute: indice Rt pari a 0.75 Leggi su corriere

Sono 1374 i focolai attivi di cui 490 nuovi, entrambi in aumento per ... 15,7% nella settimana corrente)”. Nuovi casi di coronavirus sono stati individuati in tutte le Regioni e Province.Aumentano i focolai, ma calano i sintomatici: è quanto emerge dal consueto report settimanale redatto dall’Iss e dall ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Per ...