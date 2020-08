Coronavirus, 20 nuovi casi a Bergamo Lombardia: 17.964 tamponi, 286 positivi (Di giovedì 27 agosto 2020) I dati regionali del 27 agosto. Quarto giorno consecutivo senza decessi, calano di 3 unità i pazienti in terapia intensiva. Gallera: «Il 60% dei positivi di oggi è riferito a rientri in Lombardia dall’estero». Leggi su ecodibergamo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, i nuovi casi sono 1.367, i decessi 13 - fattoquotidiano : Coronavirus, oltre 1500 nuovi contagi in Germania. Berlino proibisce manifestazione contro restrizioni - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione NOTE: La Regione Abruzzo comunica che è stato sottratto… - salidaparallela : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: 1.411 nuovi casi, 5 decessi - zazoomblog : Coronavirus il bollettino di oggi 27 agosto: oggi 1.411 nuovi contagi e 5 decessi - #Coronavirus #bollettino… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi

Aumentano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 5 i morti, invece in calo ...Dopo il Covid-19 Treviglio rimette in moto lo sport con contributi alle società, lavori di adeguamento alle palestre e soprattutto un regolamento per mantenere il distanziamento sociale. Martedì sera ...