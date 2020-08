Coronavirus – 1411 nuovi casi in Italia, i dati Regione per Regione: BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di giovedì 27 agosto 2020) Stando ai dati riportati dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 5 morti, 255 guariti e 1.411 nuovi casi su una cifra senza precedenti di tamponi, ben 94.024, nuovo record assoluto. Oggi è risultato positivo l’1,5% dei tamponi effettuati. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi son ole solite: Lombardia (286), Emilia Romagna (171), Lazio (152), Veneto (132), Campania (130), Toscana (99) e Piemonte (88). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 263.949 casi totali 35.463 morti 206.554 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 21.932, così suddivisi: 1.131 (+76) ricoverati in ospedale (5,1%) 67 (-2) ... Leggi su sportfair

Coronavirus, in Sicilia oltre 4 mila tamponi: 50 nuovi casi, 17 in provincia di Palermo

