Coronavirus | 1 411 nuovi casi e 94 024 tamponi Calano i ricoveri in terapia intensiva

ROMA – "Sono 1.411, a fronte di 94.024 tamponi effettuati, i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia da ieri". I decessi sono invece 5 mentre sono 225 i guariti. Calano le persone ricoverate in terapia intensiva: oggi sono 67, due in meno di ieri. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus diffuso dal ministero della Salute. Leggi su dire

