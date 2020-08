Coronavirus, 1.411 nuovi casi, aumentano positivi e ricoverati (Di giovedì 27 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Sono 1.411 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Una cinquantina in più rispetto alla giornata di ieri quando l'aumento era stato di 1.367 casi. Il totale delle persone attualmente contagiate è di 21.932, circa 1.200 più di ieri. E' quanto emerge dal quotidiano Bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. I casi totali registrati da inizio pandemia passano quindi a 263.949. Il numero di decessi nelle ultime 24 ore sale di 5, arrivando ad un totale di 35.463. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 1.131 (76 in più di ieri), dei quali 69 sono in terapia intensiva (due in meno di ieri) e 20.734 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 94.024, circa 500 in più di ieri. ... Leggi su liberoquotidiano

