Coronavirus | +1 411 nuovi casi | 5 morti | | 225 guariti | oltre 94mila tamponi

Coronavirus: +1.411 nuovi casi, 5 morti,<br> 225 guariti, oltre 94mila tamponi (Di giovedì 27 agosto 2020) Continua a essere in salita il trend dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia, ma, bisogna sempre sottolinearlo, a fronte di un ulteriore record di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, più di 94mila. I nuovi casi individuati sono 1.411, mentre il numero degli attualmente positivi sale di 1.179 unità ed è in totale di 21.932 persone.Il numero di guariti sale di 225 e si porta in totale a 206.554, mentre ci sono stati cinque nuovi decessi che portano il totale delle vittime della pandemia in Italia a 35.463. Il totale dei casi registrati dall'inizio dell'epidemia a oggi è di 263.949. In terapia intensiva ci sono 67 persone, due in meno di ieri, mentre il totale dei ricoverati attuali è di 1.131 ... Leggi su blogo

you_trend : ?? #Coronavirus, 27 agosto 2020 • Attualmente positivi: 21.932 • Deceduti: 35.463 (+5, +0,01%) • Dimessi/Guariti: 2… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo aumento dei casi: 1.411. I morti sono 5. Ancora record di tamponi, oltre 94mila #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.411 nuovi casi, 5 decessi - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Coronavirus, ancora in aumento i nuovi casi in #Italia: +1.411 nelle ultime 24 ore (ieri +1.367). Le vittime 5 (ieri 1… - VivMilano : RT @serenel14278447: Coronavirus in Italia: 1.411 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore -