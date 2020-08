Coronavirus, +1.411 casi: nuovo record da maggio. Cinque le vittime. Nessuna Regione a zero contagi – Il bollettino della Protezione Civile (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Il bollettino del 27 agosto Continua l’incremento di contagi da Coronavirus in Italia. Dopo il +1.367 registrato ieri oggi si contano 1.411 nuovi casi per un totale che ha raggiunto quota 263.959. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile il numero di vittime è invece di 5, ieri erano state 13. Il bilancio totale dei decessi è di 35.463. Il dato sui tamponi registra invece un aumento con più di 94mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Numero in linea con il +93.529 di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 67, in calo di due unità rispetto al dato di ieri. I ricoveri totali ospedalieri sono invece di ... Leggi su open.online

