Convention repubblicana, McEnany svela il lato umano di Trump (Di giovedì 27 agosto 2020) È il Trump umano di Kayleigh McEnany la sorpresa più grande della terza serata della Convention repubblicana in vista delle elezioni presidenziali americane del 2020. Tra interventi che attaccano i democratici come alleati della Cina, governatori che minacciano la fine degli Stati Uniti se vincerà Joe Biden e nel bel mezzo della più grande protesta nel mondo dello sport dai tempi di Tommy Smith e Mohammed Ali, spunta infatti a sorpresa l’intervento della portavoce della Casa Bianca che racconta un lato umano del presidente che neanche i figli avevano messo in evidenza. LEGGI ANCHE > Don jr. alla Convention: “Biden come il mostro di Loch Ness” Il Trump umano di ... Leggi su giornalettismo

SkyTG24 : Usa 2020, Melania Trump: “Mio marito Donald vuole solo il bene dell’America” - Linkiesta : Una soap opera trash, un video promozionale di una famiglia disfunzionale. Questo è stato il discorso di Melania a… - TizianaFerrario : “ Dobbiamo stare molto attenti” Ecco come un presidente aizza il suo elettorato preparando il terreno per una cont… - giornalettismo : Convention repubblicana, McEnamy svela il lato umano di Trump #RNCConvention #Trump2020 #Usa2020 - aspide_l : Il livello della convention repubblicana -