Contagi quasi raddoppiati in 7 giorni. Aumentano anche i ricoveri. Cartabellotta (Gimbe): “Non potrà esserci alcun effetto sorpresa. Ma non bisogna concedere ulteriori vantaggi al virus” (Di giovedì 27 agosto 2020) Nella settimana 19-25 agosto, rispetto alla precedente, c’è stata un’impennata dei nuovi casi di Contagio (+3.139) e un ulteriore aumento dei pazienti ospedalizzati con sintomi (1.058 vs 843) e in terapia intensiva (66 vs 58). Salgono a 19.714 i casi attualmente positivi che per il 91,8% sono concentrati in 11 regioni: 29,4% in Lombardia, il 33,4% in Lazio, Emilia-Romagna e Veneto e un ulteriore 29% in Campania, Piemonte, Toscana, Sicilia, Puglia, Sardegna e Liguria. In poco più di un mese, secondo l’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, i nuovi casi per settimana sono aumentati da 1.408 a 6.538, con incremento del rapporto positivi/casi testati dallo 0,8% al 2,1%. “In soli 7 giorni – spiega il presidente della Fondazione Gimbe, Nino ... Leggi su lanotiziagiornale

